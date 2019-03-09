Проведение двух массовых акций, сторонников властей и оппозиции, ожидается в субботу в Венесуэле на фоне проблем с функционированием энергосистемы страны.

Президент страны Николас Мадуро призвал соотечественников выйти на улицы в знак протеста против империализма. «Я заверяю, что любая попытка империалистической агрессии будет встречена мощным ответом патриотов, которые любят и мужественно защищают нашу родину, — написал он в твиттере. — Американская империя снова недооценивает сознательность и решимость венесуэльского народа».

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в свою очередь написал в твиттере: «Я призываю венесуэльский народ массово выступить на улицах против узурпаторского, коррумпированного и неспособного режима, который погрузил нашу страну в темноту. Мы вернемся на улицы и не покинем их до тех пор, пока не добьемся цели», передает агенство «Интерфакс».

Между тем, по сообщениям СМИ, по предполагаемому маршруту следования шествия оппозиционеров в столице страны Каракасе размещены подразделения спецназа. Сообщается, что в ночь на субботу были задержаны трое строительных рабочих, монтировавших сцену на месте проведения оппозиционного митинга.

Minval.az