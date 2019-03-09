Супруге принца Гарри Меган Маркл достался на 8 марта подарок — она получила новую должность.

Меган Маркл назначена вице-президентом Королевского фонда Содружества, главой которого является ее муж. Об этом сказано в официальном заявление Кенсингтонского дворца.

При этом упоминается, что помощь Меган особенно ценна, ведь «женщины во всем мире часто сталкиваются с самыми большими препятствиями на пути к успеху».

Напомним, что Маркл готова родить в любой момент. Ее уже не раз госпитализировали с ложными схватками. В клинике круглосуточно дежурят врачи, готовые осмотреть герцогиню и принять роды, если это потребуется, передает телеканал «РЕН ТВ».

Minval.az