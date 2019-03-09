В столице Алжира десятки тысяч людей вышли на акцию против правящей партии «Фронт национального освобождения» (FLN) правительства и президента Абдулазиза Бутефлики. Об этом 8 марта сообщило агентство Reuters.

Это один из самых крупных протестов за последние 28 лет, сообщает агентство. Протестующие требовали «смены режима» и «политических изменений», а также протестовали против планов действующего 82-летнего главы государства Бутефлики выдвигаться на пятый срок на президентских выборах. Сообщается, что алжирцам надоела безработица, коррупция и несменяемость элиты.



В целях обеспечения безопасности в столице временно приостановили движение поездов. Несмотря на то, что акция проходила мирно, полиция использовала слезоточивый газ, чтобы, в том числе перекрыть протестующим дорогу к президентскому дворцу. О пострадавших не сообщается, отмечает Rtvi.

Агентство со ссылкой на местный частный телеканала Ashourouq сообщает, что несколько законодателей правящей партии FLN уже подали в отставку, чтобы присоединиться к массовым антиправительственным протестам.

Протестующие также привели на шествие ослов, которым на головы прикрепили таблички с именами членов правящей партии и оппозиционеров.

Акции против действующего президента также прошли в других городах страны, включая Константину, Аннабу, Скикду, Буиру и Тизи-Узу.

Сейчас президент Алжира Бутефлика находится в больнице в Женеве. В 2013 году он перенес инсульт и после этого редко появлялся на публике. При этом 7 марта он предупредил протестующих, заявив, что продолжающиеся беспорядки могут дестабилизировать ситуацию в стране.

Выборы нового главы государства в Алжире пройдут 18 апреля.

Minval.az