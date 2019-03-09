Масштабное отключение света в Венесуэле произошло в результате хакерской атаки на автоматическую систему управления, рассказал вице-президент по связи и культуре Хорхе Родригес в эфире национального телевидения, пишет «Медуза».

По словам Родригеса, после «саботажа» электроснабжение уже удалось восстановить на юге и востоке страны. Он также намекнул на причастность США к атаке, приведя в качестве свидетельства твит сенатора Марко Рубио, который твитнул об отказе запасных генераторов в аэропортах до того, как об этом было объявлено официально.

Хуан Гуайдо, объявивший себя в январе исполняющим обязанности президента Венесуэлы, написалв твиттере, что никто не верит лживым объяснениям режима в связи с отключением света — «от игуан до „кибератаки“».

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