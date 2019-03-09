Бывшая аналитик военной разведки США Челси Мэннинг, отсидевшая семь лет за раскрытие секретных документов, опять оказалась в тюрьме. Ее отправили в изолятор за отказ давать показания о Wikileaks на суде, пишет Би-би-си.

Федеральный суд в Александрии штата Вирджиния постановил заключить Мэннинг под стражу из-за ее отказа давать показания по делу Wikileaks. По американским законам отказ от дачи показаний на процессе может расцениваться как неуважение к суду и грозит тюремным заключением.

Мэннинг в ходе короткого заседания подтвердила судье, что не намерена давать показания, поскольку выступает против засекреченности процесса и самого расследования, а также потому, что она, по ее словам, уже рассказала все, что ей известно о Wikileaks, военному трибуналу, который рассматривал ее дело.

Она также отметила, что прокуроры предоставили ей иммунитет в обмен на то, что она даст показания, но это исключило ее возможность пользоваться пятой поправкой к конституции, которая разрешает не свидетельствовать против себя. Судье Клоду Хилтону Мэннинг сказала, что примет любое решение.

Мэннинг знала, что ее могут взять под стражу. Накануне заседания она опубликовала заявление, в котором рассказала, что 6 марта появилась на секретных слушаниях перед большим жюри (расширенная коллегия присяжных).

«Все основные вопросы касались того, как я раскрыла [секретную] информацию в 2010 году — я отвечала на них в своих показаниях во время трибунала», — сообщила Мэннинг. Она добавила, что на все вопросы жюри она ответила заявлением, что они нарушают ее права. Мэннинг отметила, что команда ее адвокатов будет добиваться снятия режима секретности с процесса по делу Wikileaks, а сама она готова к любым последствиям своего решения.

Адвокаты просили суд избрать Мэннинг меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку ей требуется медицинская помощь. Мэннинг сменила пол, раньше она была мужчиной, ее звали Брэдли Мэннинг. Тем не менее, судья Хилтон постановил отправить Мэннинг под стражу до тех пор, пока большое жюри не закончит работу или пока она не передумает и не даст показания. «Надеемся, что она сейчас передумает [и ответит на вопросы жюри]», — сказала прокурор Трейси Маккормик. По словам адвоката Мэннинг Мойры Мельцер-Коэн, ее подзащитная может провести в заключении 18 месяцев.

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