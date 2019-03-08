Глава римско-католической церкви Франциск осудил в пятницу, 8 марта, волну антисемитизма, набирающую силу в Европе и в других странах мира. На встрече с делегацией лидеров американского еврейства в Ватикане он назвал антисемитизм «отвратительным явлением».

По словам понтифика, почвой для юдофобии продолжают оставаться «атмосфера зла и насилия», а корень этого зла – «нетерпимость, подстрекательство и ненависть».

Папа римский Франциск подчеркнул, что для истинного христианина неприемлем антисемитизм в любом его проявлении. «Это звонкая пощечина всем нам», — добавил он.

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