Женщин на мировом рынке труда по-прежнему значительно меньше, чем мужчин, и разрыв между ними сокращается очень медленными темпами, отмечается в новом докладе Международной организации труда (МОТ).

«Женщины хотят выполнять оплачиваемую работу, и чаще всего им в этом мешает неоплачиваемая работу по дому. На какие гендерные показатели мы бы не посмотрели и какие бы препятствия не учли, все упирается в работу по уходу за другими. И социальные нормы по-прежнему предписывают женщинам роль «сиделок», а мужчинам — «добытчиков», — говорится в докладе МОТ.

По данным МОТ, в 2018 году в мире работу имели 2 млрд мужчин и 1,3 млрд женщин. В относительном выражении, в 2018 году работали лишь чуть более 45% женщин, в то время как для мужчин показатель занятости составлял более 71%.

При этом, как отмечается, в ходе глобального опроса 70% женщин заявили о том, что хотят работать, и 66,5% мужчин их в этом поддержали.

Согласно полученным МОТ данным, матерям труднее найти работу, чем женщинам, у которых нет детей. К тому же, им меньше платят. Среди мужчин тенденция противоположная — для них появление детей, как правило, означает, более высокую зарплату.

На руководящих должностях женщин всего 27%. Этот показатель почти не изменился за последние три десятилетия.

Minval.az