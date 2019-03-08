Cуд немецкого города Билефельд приговорил мужчину, который несколько лет подсыпал яды в еду коллег, к пожизненному заключению.

Речь идет о мужчине, работавшем в фирме ARI Armaturen, которого арестовали в мае прошлого года после того, как камеры видеонаблюдения запечатлели, как он подсыпал подозрительный порошок в бутерброд коллеги.

Тогда же при обыске в доме осужденного нашли химическую лабораторию, в которой, как выяснилось чуть позже, тот экспериментировал с такими веществами, как ртуть, свинец, кадмий и ацитат свинца, а затем добавлял их в еду сослуживцев. В результате два человека получили тяжелое поражение почек, и еще один впал в кому.

Между тем мотивы преступника остались неясны. Как предполагает следствие, он просто хотел увидеть действие веществ на коллег, сообщают российские СМИ со ссылкой на The Independent.

Minval.az