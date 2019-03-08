Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вновь может оказаться на скамье подсудимых. Он стал подозреваемым в рамках расследования дела о коррупции.

В марте 2016 года Госсовет Италии, курирующий вопросы охраны законности в области управления, отменил решение нижестоящего суда, согласно которому Берлускони должен был передать 9,99% акций банка Mediolanum центральному банку Италии. Прокуроры полагают, что некоторые судьи получили деньги в обмен на отмену решения, сообщает издание «Российская газета»

Напомним, в 2013 году Берлускони приговорили к четырем годам тюрьмы за махинации по делу компании Mediaset. Позже срок заменили на общественные работы. Бывшего премьер-министра также обвиняли в подкупе сенаторов с целью подрыва позиций правительства Романо Проди.

Minval.az