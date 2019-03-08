Туристическая фирма Globehunters составила рейтинг стран с самой опасной водопроводной водой. В перечень вошли 187 государств.

Наиболее безопасна вода из-под крана в Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, странах Северной и Западной Европы, США и Японии, сообщает Daily Mail.

При этом составители рейтинга подчеркнули, что небезопасная вода — это не обязательно плохо очищенная. Возможно, в ней просто содержатся микроорганизмы, которые могут вызвать у туристов недомогание, из-за того что непривычны их иммунной системе.

В число стран с такой водой вошли Афганистан, Албания, почти все африканские страны и постсоветские республики, ряд стран Латинской Америки.

Minval.az