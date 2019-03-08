Военно-морские силы Ирана отбили нападение пиратов, атаковавших нефтяной танкер в Баб-эль-Мандебском проливе.

Об этом в пятницу со ссылкой на официального представителя ВМС сообщило агентство Mehr.

Согласно сообщению, пираты на 11 скоростных катерах напали на иранский танкер, на борту которого находился груз массой 150 тыс. тонн.

При этом упоминается, что в последние годы ВМС Ирана расширили сферу своей деятельности, обеспечивая защиту иранских судов от сомалийских пиратов в Индийском океане и Аденском заливе.

Следует также упомянуть, что Баб-эль-Мандебский пролив входит в число нескольких проливов мирового значения, которые именуют «бутылочным горлышком».

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