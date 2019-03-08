Первый круиз по Каспию «Сокровища Востока», который должен был состояться летом 2019 года, отложен.

Круиз планируют провести на новом теплоходе «Петр Великий». Судно будет спущено на воду с задержкой минимум на год, передает Report.

Сроки его постройки были серьезно увеличены, на лето 2019-го намечены только ходовые испытания судна, а ближе к концу года – сама приемка.

«Спрос на будущие каспийские круизы уже сейчас очень высокий. Мы планируем совершить несколько круизов по Каспию в период до осени 2020 года, а на зиму переправить теплоход в Сочи, где он, скорее всего, будет работать как плавучая гостиница», – сообщил пресс-секретарь туроператора «Мостурфлот» Александр Филимонов.

Круиз «Сокровища Востока» рассчитан на 11 дней/10 ночей. Теплоход будет делать остановки в Баку (Азербайджан) – Бэндер-Энзали (Иран) – Ноушехре (Иран) – Туркменбаши (Туркменистан) – Актау (Казахстан) – Астрахани – Махачкале /Дербенте (Россия).

На строящемся теплоходе будет 155 кают с балконом и 12 кают класса «люкс». Судно рассчитано на 310 пассажиров.

Minval.az