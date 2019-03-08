Более половины немцев выступают за то, чтобы по примеру Берлина объявить Международный женский день 8 марта государственным праздником. Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу, 8 марта, результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу медиагруппы Redaktionsnetzwerks Deutschland, передает DW.

Согласно этим результатам, 54 процента респондентов хотели бы, чтобы остальная Германия последовала примеру Берлина, 34 процента выступают против этого. B столице ФРГ 8 марта в нынешнем году впервые объявлено нерабочим днем. B результате федеральное правительство с его министерствами фактически «закрыты». Bся остальная Германия сегодня трудится. Это — беспрецедентный случай в истории страны.

На вторую половину дня 8 маарта в центре Берлина запланирована демонстрация за равноправие женщин. Ожидается, что в ней примут участие около 10 тысяч человек.

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