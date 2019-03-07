Канцлер Германии Ангела Меркель отказала вице-президенту США Майку Пенсу в просьбе направить немецкие корабли в Керченский пролив. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По их словам, таким образом Пенс предлагал показать президенту России Владимиру Путину, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам. Отмечается, что Меркель объяснила свой отказ сомнениями, которые озвучил украинский лидер Петр Порошенко.

Собеседники агентства рассказали, что канцлер Германии планировала направить корабли через пролив по согласованию с Францией ради единственного маневра, однако Порошенко заявил, что этого недостаточно для решения его проблемы. Президент Украины хотел обеспечить постоянный доступ к проливу.

По данным Bloomberg, предложение США также не приняла Франция, посчитав идею ненужной провокацией.

Minval.az