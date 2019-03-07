Великобритания объявила об ужесточении правил выдачи виз для инвесторов первого уровня (Tier 1 Investor), соответствующие документы опубликованы на министерстве внутренних дел страны.

Планируется, что новые правила вступят в силу с 29 марта. Желающие получить соответствующую визу должны будут вложить в Великобритании не менее 2 млн фунтов стерлингов и доказать, что они владели этими средствами не менее двух лет (по действующим правилам – 90 дней) или раскрыть источник их получения. Также документом предлагается разрешить вкладывать денежные средства только в компании Великобритании, а не в гособлигации.

Как отмечает Financial Times, ужесточить выдачу виз решили после отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Планируется, что нововведения увеличат выгоду для британской экономики.

Издание сообщает, что визы T1 получали многие состоятельные китайские и российские инвесторы, которые переселились в Великобританию. Однако схему их выдачи решили пересмотреть после отравления Скрипалей.

Minval.az