Во Франции оштрафовали МИД страны на €450 тыс. за недостаточное назначение женщин на ведущие посты в его структурах в 2017 году. aОб этом сообщает Le Monde.

Как отмечается, МИД Франции нарушил закон от 2012 года о паритетном представительстве полов на ведущих постах в государственных ведомствах, а также в различного рода крупных фирмах и корпорациях.

При этом, по данным издания, на постах послов у Франции в настоящее время находится менее 26% женщин. Для женщин-консулов показатель ещё меньше — 24%.

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