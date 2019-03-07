Сегодня в Стамбуле в мечете Чамлыджа, самом крупном религиозном комплексе в мире, вмещающем одновременно 60 тысяч человек, был совершен первый намаз.

Среди совершивших намаз был также Бинали Йылдырым.

Отметим, что мечеть открылась только для совершения намаза, но официального открытия пока не было. Официальное открытие мечети состоится в будущем с участием президента Турции Реджепа Тайыпа Эрдогана.

Мечеть Чамлыджа занимает 15 тыс кв. метров, четыре из шести минаретов достигают 107 метров в высоту, а два — 90. Мечеть совмещает в себе классические и современные элементы архитектуры, этой мечети нет аналогов в мире.

Мечеть вмещает 25 000 человек для молитвы в здании, еще 12 500 человек во внутреннем и 22 500 человек во внешнем дворе. В комплекс также входит парковка на 3500 автомобилей, конференц-зал на 1000 мест и музей площадью 11 000 квадратных метров.

Minval.az