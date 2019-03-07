Пассажир самолета, следовавшего из Пакистана в Австралию, распугал попутчиков, умоляя бога об авиакатастрофе, и лишился перелета. Об этом сообщает пакистанский телеканал Geo News.

Мужчина, идентифицированный как Халил, должен был вылетать из аэропорта Исламабада и лететь с пересадкой в Дубае. Сразу после посадки на борт пассажир начал молиться, чтобы самолет разбился.

Его причитания вызвали панику и страх среди других путешественников и членов экипажа. В связи с этим пилот принял решение выгнать Халила из самолета.

В январе буйный пассажир Transavia оскорблял бортпроводников и кричал «Аллаху акбар», в результате чего лайнер совершил экстренную посадку в Ницце. Инцидент произошел на борту самолета, летевшего из Парижа в Тунис. Невменяемый мужчина начал молиться в проходе, а когда бортпроводники остановили его, он разозлился.

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