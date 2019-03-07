Президент Турции Тайип Эрдоган подверг в среду критике решение хозяина Белого дома Дональда Трампа лишить Анкару торговых льгот, передает ТАСС.

«Турция принимает в связи с этим решением США всесторонние меры. Мы уже к этому привыкли. Пусть никто не пытается нас воспитывать подобным образом», — заявил турецкий лидер в эфире телеканала 24 TV.

Во вторник Трамп заявил, что намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот в рамках ГСП (Генеральной системы преференций) США. Свое решение по Турции президент объяснил «уровнем экономического развития» этой страны. По словам главы Белого дома, «за четыре с половиной десятилетия экономика Турции выросла и диверсифицировалась».

Он также утверждает, что Турция вышла из программы ГСП других развитых стран в связи с ростом экономического развития или на основе взаимных договоренностей. При этом Трамп добавил, что США «привержены справедливой и взаимовыгодной торговле с Турцией».

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