Францию охватили массовые протесты сотрудников тюрем. Митинги начались после нападения на тюремщиков заключенного, который мстил за убийство террориста в Страсбурге. Теперь надзиратели требуют от властей повышения зарплат и мер безопасности.

Во вторник, 5 марта, 27-летний Микаэль Чиоло, который содержится в тюрьме Конде-сюр-Сарт, нанес несколько ударов керамическим ножом в лицо и живот двум надзирателям. Холодное оружие он получил от супруги, которая приехала его навестить. После нападения преступник забаррикадировался с женой в комнате для свиданий.

Французский спецназ после бесплодных переговоров со стрельбой ворвался в тюремное помещение, где обезвредил и задержал осужденного. При штурме супруга Чиоло погибла. Сам злоумышленник также получил пулевое ранение, но выжил.

Нападение на надзирателей получило широкий общественный резонанс. Сотрудники тюрем вышли на протестные митинги, развернув плакаты с тремя своими главными требованиями — «Зарплата, безопасность, статус».

Работа 18 пенитенциарных учреждений была частично нарушена. В ряде случаев протестующие до минимума ограничили свою работу, в других местах — приостановили доступ медперсонала к заключенным.

Забастовки в данный момент проходят по всей Франции, включая тюрьмы в Марселе, Руане, Мелене, Рьоме, Арле и Ницце. Ожидается, что часть тюрем вернется к нормальной работе 7 марта, сообщает телеканал «360».

«Après l’attaque de Condé-sur-Sarthe, dix-huit prisons bloquées par leurs surveillants dont Mont-de-Marsan, une trentaine de surveillants sont rassemblés devant le centre pénitentiaire de Pémégnan depuis 6h30″via @lemondefr https://t.co/lYYQpaJuMW — Sc (@Sc64188569) March 6, 2019

Minval.az