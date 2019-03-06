Американский журналист Коди Уэддл задержан в среду в Каракасе представителями властей Венесуэлы.

29-летний Уэддл работал в столице Венесуэлы с 2014 года в качестве независимого журналиста и участвовал в освещении недавнего возвращения в Каракас лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, передает телекомпания Fox News.

Ссылаясь на сообщение Союза журналистов Венесуэлы, телекомпания отметила, что задержан также и коллега Уэддла, Карлос Камачо.

Сенатор-республиканец от штата Флорида Рик Скотт, по сообщению телекомпании, выступил с заявлением по поводу ареста Уэддла, назвав его «неприемлемым». «Его нужно освободить немедленно, и США не потерпят такого запугивания», — написал сенатор в Twitter.

Minval.az