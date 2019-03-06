Инженеры NASA сообщили об устранении сбоя в программном обеспечении телескопа «Хаббл».

Напомним, что в конце февраля вышел из строя один из основных элементов телескопа — камера ACS (Advanced Camera for Surveys).

«Сейчас телескоп работает в обычном режиме, ведя наблюдения с помощью других инструментов. Мы занимаемся поисками источника проблемы»,- сообщают инженеры агенства.

Специалисты пояснили, что камера ACS — современный инструмент, позволяющий вести наблюдение за большим участком неба в широком диапазоне длин волн (от ближнего инфракрасного до ультрафиолетового), передает интернет-газета «Ридус».

Пока что телескоп переключился на другие три камеры. Сотрудники NASA поясняют, что на ближайшие две недели не было запланировано никаких важных наблюдений, поэтому инженеры успеют устранить сбой.

В NASA вспомнили, что это не первая поломка телескопа. Например, в начале января 2019 года на телескопе перестала работать широкоформатная камера WFC 3 (Wide Field Camera 3). А осенью 2018 года из шести существующих гироскопов «Хаббла» три вышли из строя. Гироскоп — это навигационный прибор для наведения телескопа на цель и удержания его в неподвижном положении.

«Хаббл» — один из самых известных и результативных орбитальных телескопов, в помощью которого астрономы получили много информации о формировании нашей Вселенной. Телескоп приступил к работе в апреле 1990 года и работает на околоземной орбите до сих пор.

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