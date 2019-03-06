Объявление персоной нон грата посла Германии в Венесуэле Даниэля Кринера может быть связано с тем, что он вместе с послами некоторых других европейских государств встречал в аэропорту Каракаса возвращавшегося на родину лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

Об этом сообщает агенство «Интерфакс» со ссылкой на латиноамериканские СМИ.

В заявлении, распространенном ранее в среду венесуэльским внешнеполитическим ведомством, предпринятый шаг обоснован тем, что посол «деятельность Кринера противоречит не только основным нормам дипломатических отношений, но и четким критериям, выраженным юридическим управлением федерального германского парламента».

«Венесуэла считает неприемлемым факт того, что представитель иностранного государства использовал территорию посольства для выражения более частной роли, чем то предписано государственному служащему», — отмечается в заявлении.

В понедельник провозгласивший сам себя президентом страны лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо прилетел из-за рубежа регулярным рейсом в международный аэропорт Каракаса «Майкетиа».

На кадрах, сделанных пассажирами рейса и распространенных латиноамериканскими СМИ, Х.Гуйадо с супругой и соратниками был запечатлен в салоне самолета перед высадкой. Кроме того, распространены фотографии, на которых Гуайдо запечатлен идущим от самолета по красной дорожке в окружении людей, в том числе и военной и полицейских формах.

Никаких попыток ареста Гуайдо в аэропорту предпринято не было.

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