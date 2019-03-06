Европейская комиссия (ЕК) в рамках подготовки к саммиту Евросоюза подвела итог проделанной работе в области миграционной политики за четыре года.

Согласно сообщению, опубликованного на сайте ЕК, кризис успешно преодолен.

«Незаконные прибытия мигрантов отныне менее многочисленны, чем это наблюдалось до кризиса, а европейский корпус пограничников и береговой охраны обеспечил совместную защиту границ ЕС на небывалом уровне», — подчеркнул член Еврокомиссии по миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос.

Вместе с тем в Брюсселе подчеркивают необходимость дополнительных усилий для дальнейшего укрепления миграционной политики ЕС, в том числе реализации временных соглашений относительно высадки на берег спасенных или задержанных в море беженцев.

Minval.az