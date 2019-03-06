Северная Корея восстановила часть стартовой площадки для запуска ракет на испытательном полигоне Сохэ (или Тончхан-ни), который не использовался с августа 2018 года, сообщает американский аналитический центр Beyond Parallel.

Спутниковые снимки, сделанные 2 марта, свидетельствуют, что восстановительные работы ведут на вертикальном испытательном стенде двигателя и на рельсовой конструкции, предназначенной для перемещения ракет на стартовой площадке. О восстановительных работах на полигоне также сообщила южнокорейская разведка.

Полигон начали перестраивать в период с 16 февраля по 2 марта, считают исследователи из группы 38 North при Центре имени Генри Стимсона. В Центре нераспространения ядерного оружия имени Джеймса Мартина сообщили Reuters, что, судя по спутниковым снимкам, работы начались 27 или 28 февраля в дни переговоров США и КНДР.

Деятельность на полигоне похожа на подготовку к испытаниям, но пока не видно, чтобы ракету перемещали на стартовую площадку, сообщилNBC News один из авторов доклада Beyond Parallel Виктор Ча.

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