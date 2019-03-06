США изучают варианты усиления санкций против КНДР, если она не пойдет на денуклеаризацию.

Как передает РИА Новости, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Мы посмотрим на возможные решения, которые могут быть приняты Северной Кореей — серьезно ли они настроены на переговоры, хотят ли они к ним вернуться и в конечном счете привержены ли они тому, чтобы отказаться от программы ядерного оружия и связанных с ней (программ)», — рассказал Болтон.

Он отметил. что, в противном случае, США усилят экономические санкции.

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