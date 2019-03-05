Пакистан заявил во вторник о возвращении своего посла в Нью-Дели после завершения консультаций в Исламабаде.

Об этом, как говорится в распространенном коммюнике министерства иностранных дел Пакистана, было заявлено временно исполняющему обязанности посла Индии в Пакистане, который был вызван в МИД этой страны.

Кроме того, было заявлено о «приверженности Пакистана продолжению еженедельных контактов на уровне управлений боевых операций», сообщает ТАСС.

Пакистан отозвал 18 февраля 2019 года своего посла в Индии Сохейла Махмуда для консультаций. Решение было принято на фоне обострения отношений между странами из-за высказанных Индией обвинений в адрес Пакистана обвинений в его причастности к атаке на автоколонну индийских силовиков 14 февраля.

Перед этим Индия отозвала своего посла в Пакистане для проведения консультаций. Кроме того, посол Пакистана в Индии был вызван в МИД страны, где ему выразили решительный протест. Индийские власти потребовали от Исламабада принять все необходимые меры по борьбе с террористами, взявшими на себя ответственность за нападение.

Minval.az