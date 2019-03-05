Три небольших самодельных взрывных устройства обнаружены в зданиях лондонского аэропорта «Хитроу», аэропорта «Лондон-Сити» и на железнодорожной станции «Ватерлоо».

Все обнаруженные взрывные устройства были в конвертах размером с лист А4, упакованных в пакеты для почтовых отправлений, сообщает Sky News.

В полиции считают, что речь идет о звеньях одной цепи. При этом в Скотланд-Ярде не исключают, что на других транспортных узлах Лондона также могут находиться другие взрывные устройства.

Жителям и гостям города рекомендовано проявлять бдительность и сообщать о подозрительных объектах в полицию.

Minval.az