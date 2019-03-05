Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал «совершенно спятившими» депутатов двух комитетов Палаты представителей Конгресса США, начавших в отношении него расследование.

Трамп особенно отметил председателя спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса США Адама Шиффа и председателя юридического комитета нижней палаты Конгресса Джерри Надлер.

«Сейчас, когда они понимают, что в сговор с Россией вступили только криводушная Хиллари Клинтон и демократы, Надлер, Шифф и демократические главы комитетов совершенно спятили! Ни в чем не повинным людям направили 81 письмо, чтобы донимать их. Они ничего не сделают для нашей страны!» — подчеркнул Трамп на своей личной странице в Twitter.

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