Европейское командование ВС США рекомендует увеличить численность размещённых в регионе как на постоянной основе, так и ротируемых американских войск. Это связано со «всё более агрессивным военным присутствием России.

«EUCOM также рекомендует дополнительные инвестиции с целью расширения европейской логистической инфраструктуры и возможностей для быстрого развертывания сил США в Европе», — приводит ТАСС слова, сказанные на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кертисом Скапаротти.

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