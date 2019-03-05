Во французских городах Гренобль, Эшироль и Сен-Мартен-ле-Вину третий день продолжаются

беспорядки из-за гибели двух молодых людей, которых преследовали полицейские.

В результате по данным агентства France Press, были сожжены порядка 65 автомобилей, пострадал 16-летний подросток, ранения получили несколько полицейских. Один человек был задержан.

Погромы сопровождаются столкновениями с полицией. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ и травматическое оружие. В свою очередь протестующие бросают в правоохранителей «коктейли Молотова».

Minval.az