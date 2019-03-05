Астероид 2015EG прошел на расстоянии 441 тыс. км от Земли. По оценкам астрономов, небесное тело, впервые наблюдавшееся в 2015 году, имело от 19 до 42 метров в диаметре.

Оно прошло от Земли на удалении чуть большем, чем среднее расстояние между Землей и Луной, сообщил интернет-портал Space.com со ссылкой на специалистов NASA.

В феврале астрономы в рамках программы Catalina Sky Survey обнаружили два астероида, которые подходили к Земле еще ближе. Астероид 2019CN5 11 февраля пролетел на расстоянии 118,2 тыс. км от Земли, а астероид 2019CS5 15 февраля — около 400 тыс. км.

Еще раз сближение астероида 2015EG с Землей произойдет 9 сентября, но тогда он будет находиться на расстоянии 63 млн км. Следующее сближение ожидается 5 марта 2027 года, тогда небесное тело будет находиться на расстоянии 15 млн км от планеты.

По оценкам NASA, в околоземном пространстве могут находиться примерно 17 тыс. еще не открытых астероидов.

Minval.az