Миллионер из Таиланда пообещал награду мужчине, который женится на его младшей дочери. Об этом сообщает издание Khaosod English.

Владелец одной из крупнейших в Таиланде плантаций дуриана Арнон Родтхонг (Arnon Rodthong) утверждает, что намерен передать бизнес своей дочери Карнсите (Karnsita Rodthong), однако сперва хочет выдать ее замуж. О поиске подходящего жениха миллионер объявил в социальных сетях.

Претенденты на руку и сердце Карнситы должны быть прилежными и работящими, не употреблять наркотики, не играть на деньги и разбираться в разведении дуриана. Родтхонг обещает заплатить будущему зятю 10 миллионов бат (21 миллион рублей). Кроме того, пара унаследует его дуриановый бизнес, стоимость которого оценивается в миллионы долларов.

В течение одного дня миллионер получил сотни заявок, пишет The Straits Times. Победитель будет определен на турнире, который пройдет первого апреля. В чем именно будут соревноваться потенциальные женихи, пока не объявлено.

Карнсита уверяет, что затея отца не вызывает у нее возражений. «Я не привередлива, — заявила она. — Я только хочу мужчину, с которым можно будет ходить на вечеринки и делать селфи. Я сама не особенно красива, поэтому сойдут любые внешние данные».

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