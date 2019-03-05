Компания Bugatti представила на Женевском автосалоне уникальный гиперкар La Voiture Noire, построенный в единственном экземпляре. Стоимость новинки составила 11 млн евро, тогда как с учетом налогов машина может обойтись покупателю в 16,5 млн евро. Такой ценник делает купе самым дорогим новым автомобилем в мире, пишет Autonews.

Особый гиперкар выпущен в рамках празднования 110-летнего юбилея французской марки, основанной Этторе Бугатти в 1909 году. При этом сам автомобиль посвятили знаковой модели Bugatti Type 57 SC Atlantic 1936 года выпуска.

La Voiture Noire создан на базе гиперкара Chiron, но при этом отличается от своего «донора» более выраженной радиаторной решеткой, перенесенными на передние крылья головными фарами другой формы, а также полностью другой задней частью кузова с шестью патрубками выпускной системы.

Bugatti La Voiture Noire укомплектован тем же восьмилитровым двигателем W16 с четырьмя турбинами, отдача которого пока не называется. Предполагается, что агрегат выдает те же 1500 л. с. и 1600 Н·м крутящего момента.

Minval.az