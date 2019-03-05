Повышенное количество бактерий полости рта, содержащихся в зубном налете, ускоряет рост рака толстой кишки, пишет MedicalXpress.

Ученые Колумбийского университета США провели эксперимент, в ходе которого выявили механизм действия бактерии F. Nucleatum, влияющей на развитие опухоли. Они выяснили, что новообразование развивается в кишечнике под воздействием белка аннексин A1, который выполняет связующую роль между бактерией и раковыми клетками.

Специалисты установили, что около трети случаев колоректального рака связано с повышением концентрации F. Nucleatum, сопровождающим такие заболевания, как пародонтит и кариес. При этом такие опухоли являются наиболее агрессивными и чаще других приводят к летальному исходу.

Как подчеркивают ученые, снижение концентрации бактерий и блокирование действия белка аннексин A1 замедляет рост опухоли. По мнению специалистов, полученные данные могут облегчить выявление и лечение более агрессивных видов рака толстой кишки.

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