«Азербайджанская сторона не оправдала надежд в рамках переговоров по урегулированию карабахского конфликта», заявил премьер страны-агрессора — Армении Никол Пашинян в ходе выступления в Комитете Европарламента по иностранным делам.

«Что касается Карабаха, то очень важно отметить, что военного решения конфликта быть не может. И мы должны создать атмосферу для мирного решения. И наше правительство работает над этим. В сентябре я сделал беспрецедентное заявление в нашем парламенте, сказав, что любое решение должно быть приемлемо для армянского населения Нагорного Карабаха и для азербайджанского населения», — важно сказал Пашинян.

По словам Пашиняна, «он надеялся, что после его заявления будет аналогичное высказывание с азербайджанской стороны».

«Но, к сожалению, эта надежда не осуществилась. Напротив, мы слышим постоянные угрозы из Азербайджана решить конфликт военным путем, без учета прав и интересов населения Нагорного Карабаха. Мы должны подвести Азербайджан к настрою на диалог», — разразился премьер страны-агрессора.

По его мнению, мирные переговоры могут дать ощутимый прогресс только тогда, когда сепаратисты Карабаха сядут за стол переговоров «и их голос будет услышан».

Minval.az