Индийцы начали массово копировать усы своего соотечественника, пилота Абхинандана Вартамана, недавно вернувшегося из пакистанского плена.

Летчика провозгласили национальным героем после того, как он съел секретные документы, чтобы они не попали в руки захватчиков.

Отличительная черта внешности Вартамана, густые усы, переходящие в бороду на скулах. В честь героя по всей стране мужчины начали брить бороду и усы в его стиле и публиковать селфи в социальных сетях, передают российские СМИ со ссылкой на Daily Mail.

К флешмобу подключился даже крупный индийский производитель молочной продукции Amul, сняв в рекламной кампании героя с такими же усами.

Minval.az