Индийцы начали массово копировать усы своего соотечественника, пилота Абхинандана Вартамана, недавно вернувшегося из пакистанского плена.
Летчика провозгласили национальным героем после того, как он съел секретные документы, чтобы они не попали в руки захватчиков.
Отличительная черта внешности Вартамана, густые усы, переходящие в бороду на скулах. В честь героя по всей стране мужчины начали брить бороду и усы в его стиле и публиковать селфи в социальных сетях, передают российские СМИ со ссылкой на Daily Mail.
Inspired by #Abhinandan #moustache #Josh pic.twitter.com/9LCk9vzov9
— Aditya Swaminathan (@aditya_swami) March 3, 2019
К флешмобу подключился даже крупный индийский производитель молочной продукции Amul, сняв в рекламной кампании героя с такими же усами.
#Amul Mooch: To Abhinandan from Amul! pic.twitter.com/NAG3zNMlIL
— Amul.coop (@Amul_Coop) March 2, 2019