Демократы в Палате представителей Конгресса США потребовали от Белого дома обеспечить им полный доступ к документам, касающимся переговоров президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

Соответствующее письмо было направлено председателями комитетов по международным делам, по разведке и по надзору и правительственной реформе — Элиотом Энгелом, Адамом Шиффом и Элайджей Каммингсом.

При этом, председатели комитетов заявили в письме о намерении проверить заявления ряда СМИ о том, что Трамп якобы пытается скрыть детали своих консультаций с Владимиром Путиным.

«Если эти заявления правдивы, то они вызывают серьезное беспокойство в сфере национальной безопасности, контрразведки и международной политики, особенно в свете продолжающихся активных попыток России оказать неподобающее влияние на американские выборы», — говорится в письме конгрессменов, сообщает агенство «Интерфакс» со ссылкой на издание The Washington Times.

Также конгрессмены потребовали предоставить доступ к переводчику Дональда Трампа, присутствовавшему на переговорах американского лидера с В.Путиным.

Minval.az