Жительница израильского города Петах-Тиквы едва не лишилась кисти руки из-за кусочка спагетти. 49-летняя Сарит Бен-Шимоль пострадала во время приготовления обычного блюда для семейного ужина, которое она ранее варила десятки раз.

Прежде чем бросить спагетти в кастрюлю, женщина решила разломать их на несколько частей. При этом одна макаронина раскрошилась, и маленький острый кусочек вонзился в палец Сарит возле сустава.

«Это было похоже на слабый укол. Я не обратила на это особого внимания и подумала, что это ерунда», — вспоминает женщина, сообщает портал «Израиль по русски».

Однако по прошествии трех дней боль усилилась, а палец и вся кисть заметно распухли. По настоянию сына Сарит отправилась в ближайшую поликлинику «Маккаби».

Медсестра, с которой пострадавшая была знакома, увидев распухшую руку, немедленно направила пациентку к врачу. Осмотрев руку, ортопед направил Сарит в больницу, учитывая возможную опасность и серьезность инфекционного заражения.

«Быстрая реакция и профессионализм медсестры и врача-ортопеда помогли мне сохранить руку. В больнице мне сделали рентгеновский снимок и решили провести срочную операцию по извлечению инородного тела.

Промедление могло привести к самым плачевным последствиям. Никогда бы не подумала, что маленький кусочек спагетти может вызвать такие большие проблемы», — рассказала Сарит.

Minval.az