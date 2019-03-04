Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с кризисом на Украине. Об этом сообщается в официальном уведомлении Белого дома, направленном в Конгресс и опубликованном в понедельник в Федеральном реестре — сборнике документов правительства США.

«Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, — говорится в пояснительной записке, подписанной президентом. — Поэтому я продлеваю на один год режим санкционного чрезвычайного положения, объявленный указом 13660».

Как следует из обнародованных документов, речь идет о продлении срока действия ограничительных мер в отношении РФ, примененных нынешней администрацией 20 сентября 2018 года и администрацией его предшественника Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года по Крыму, сообщает ТАСС.

В отдельном уведомлении Конгрессу, в частности, сказано: «Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты на Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также содействуют расхищению ее активов». По словам Трампа, он пришел к выводу, что все эти санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2019 года».

Санкциями был затронут целый ряд граждан России, в том числе официальных лиц, а также должностные лица правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Minval.az