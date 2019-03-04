Соединенные Штаты предупреждают Турцию о значительных последствиях для сотрудничества между Вашингтоном и Анкарой в результате приобретения у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны США Эрик Пэхон.

«Мы осознаем желание Турции укрепить свою противовоздушную оборону, однако приобретение Турцией российских систем С-400 будет иметь тяжкие последствия для оборонного сотрудничества США и Турции. Мы работаем над тем, чтобы помочь Турции изыскать более оптимальные варианты удовлетворения оборонных потребностей, но при этом предупреждаем их о широких последствиях из-за покупки российских С-400. Мы поддерживаем открытый диалог по этому вопросу и мы уже подчеркивали важность сохранения оперативной совместимости в пределах НАТО при существенных закупках оборонных систем», — отметил представитель Пентагона, сообщает ТАСС.

Ранее Турция отвергла предложение Соединенных Штатов поставить ей один зенитный ракетный комплекс Patriot до конца 2019 года при условии, что Анкара откажется от приобретения систем С-400 у России. В то же время турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что представители Турции и США приступили к переговорам по поставкам ЗРК Patriot турецкой стороне.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ о закупке С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл 26 июня прошлого года предупредил, что приобретение Турцией С-400 приведет к применению Вашингтоном санкций в отношении Анкары и качественному изменению двусторонних отношений. Кроме того, как подчеркнул Митчелл, США могут отказаться от передачи Турции приобретенных ею американских истребителей пятого поколения F-35.

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