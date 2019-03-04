Соединенные Штаты планируют уже этой весной открыть три центра по противодействию российскому информационному влиянию за рубежом в Грузии, Прибалтике и на Балканах. Запуск пилотных проектов, по информации издания, пройдет в рамках запуска глобальной системы в течение 2019-2020 гг., передает портал Грузия Online.

Предполагается, что Вашингтон откроет целую сеть Национальных центров цифровых расследований по всему миру. К работе в них будут привлекаться местные СМИ и НПО, а также такие IT-гиганты как Facebook, Twitter и Google.

«Главная задача таких офисов — выявлять и препятствовать воздействию Москвы на общественное мнение в этих государствах. Во многих странах, где будут открыты центры, существует определенная доля населения, которая с одобрением относится к России и ее руководству. Именно с такими тенденциями и будет бороться создаваемая сеть», — цитирует издание одного из собеседников из политических кругов, знакомого с ситуацией.

Более того, будут работать специальные «мониторинговые миссии», занимающиеся выявлением фактов «вмешательства Москвы в электоральные процессы». Их работу американцы намерены протестировать уже этой весной в ходе президентских выборов в Украине.

Minval.az