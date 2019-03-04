Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным главой государства, вернулся в Каракас.

22 февраля он приехал в колумбийскую Кукуту, несмотря на действующий с января запрет на выезд из Венесуэлы.

Оппозиция Венесуэлы 23 февраля пыталась доставить в страну гуманитарную помощь, которую власти в лице Николаса Мадуро категорически не намерены принимать.

Правительство Мадуро заявляет, что никакого гуманитарного кризиса в стране нет, а попытки доставить гуманитарную помощь являются провокациями. Как заявлял сам Мадуро, история с гуманитарной помощью является прикрытием для агрессии против его страны. На фоне кризиса президент Венесуэлы уже разорвал дипломатические отношения с США и Колумбией, сообщает канал TVVenezuela.

После посещения Колумбии Гуайдо посетил еще целый ряд стран Латинской Америки, поддерживающих его, в их числе – Парагвай, Эквадор, Аргентина. В международном аэропорту Каракаса прилета Гуайдо ожидали послы Германии, Испании, Нидерландов и других стран.