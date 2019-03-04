Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным главой государства, вернулся в Каракас.
22 февраля он приехал в колумбийскую Кукуту, несмотря на действующий с января запрет на выезд из Венесуэлы.
Оппозиция Венесуэлы 23 февраля пыталась доставить в страну гуманитарную помощь, которую власти в лице Николаса Мадуро категорически не намерены принимать.
Правительство Мадуро заявляет, что никакого гуманитарного кризиса в стране нет, а попытки доставить гуманитарную помощь являются провокациями. Как заявлял сам Мадуро, история с гуманитарной помощью является прикрытием для агрессии против его страны. На фоне кризиса президент Венесуэлы уже разорвал дипломатические отношения с США и Колумбией, сообщает канал TVVenezuela.
После краткого общения с прессой в аэропорту Гуайдо сел в машину и покинул аэропорт в составе небольшого кортежа.