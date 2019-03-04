Китай закупит сжиженный природный газ у США в рамках урегулирования торговых противоречий между двумя странами.

Китайская госкомпания China Petroleum&Chemical Corp., планирует заключить контракт с американской Cheniere Energy на 18 миллиардов долларов. Поставки газа начнутся в 2023 году.

Помимо этого, китайская сторона самостоятельно построит СПГ-терминалы для приема и регазификации жидкого топлива, передает The Wall Street Journal. На эти цели планируется потратить еще около трех миллиардов долларов. Таким образом, общая стоимость долгосрочного контракта для Пекина составит 21 миллиард долларов.

Такая схема кардинально отличается от европейской, куда США тоже поставляют сжиженный природный газ. Так как там строительство терминалов оплачивает продавец, то есть американские компании.

Minval.az