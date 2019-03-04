Австрийская прокуратура планирует отдать под суд «девушек с плакатов» организации «Исламское государство», которые сбежали из страны в 2014 году и участвовали в пропаганде терроризма.

Если девушки, которые перешли на сторону боевиков, вернутся в европейское государство, им грозит до 15 лет тюрьмы, передает издание Daily Mail.

Семра Кесинович и Сабина Селимович сбежали из Вены, когда им было 15-16 лет. Обе являются выходцами из семьи боснийских беженцев, которые перебрались в Австрию, спасаясь от войны.

Они присоединились к боевикам, обзавелись семьями и участвовали в пропаганде ИГ. Их снимки тиражировались боевиками в целях пропаганды. Одна из девушек заявила, что ей нравится жить среди террористов.

Хотя МИД Австрии и стремится помочь женщинам и детям вернуться домой из Сирии. Но в данном случае этих девушек может ожидать суд, долгий процесс дерадикализации и длительное наблюдение со стороны спецслужб.

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