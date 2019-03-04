Президент США Дональд Трамп произносит в день в среднем до 22 ложных или вводящих в заблуждение утверждений.

Собственная база данных газеты The Washington Post, Fact Checker посчитала, что год назад количество ложных высказываний Трампа составляло 16,5 в день, а в первый год на посту президента — 5,9.

В качестве примера издание приводит выступление Трампа 3 марта в ходе ежегодной конференции консервативных политических действий. Выступление президента США содержало, как утверждает издание, 104 ложных утверждения.

Среди прочих упоминаются слова президента о самом большом снижении налогов в истории США, о начале строительства пограничной стены на границе с Мексикой, а также слова о том, что экономика США на данный момент лучшая в истории.

А 6 февраля в речи Трампа во время ежегодного послания конгрессу насчитано 26 ложных утверждений.

В частности, Трамп привел себе в заслугу создание 5,3 млн рабочих мест в стране. Хотя бюро трудовой статистики насчитало менее 4,9 млн вакансий, возникших после вступления Трампа в должность в январе 2017 года.

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