Военно-воздушные силы Индии сбили беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Пакистана, над северным штатом Раджастан.

БПЛА нарушил воздушное пространство Индии около полудня в районе города Биканер. Вскоре после обнаружения дрон был сбит. Его обломки упали на территории Пакистана, передает агентство ANI.