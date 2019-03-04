Военно-воздушные силы Индии сбили беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Пакистана, над северным штатом Раджастан.
Дата: 2019/03/04 19:06
Раздел: Мир
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