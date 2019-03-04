Демократические силы Сирии (SDF) освободили 283 человек, которые подозреваются в причастности к террористической группировке «Исламское государство», сообщает AFP.

Как сообщается, 283 боевиков ИГИЛ были освобождены, так как «они не имели крови на своих руках», что свидетельствует об их неучастии в боях. Местные чиновники также поддержали освобождение боевиков.

«Освобождение является жестом «сотрудничества, братства и милосердия», — заявили в SDF.

Отмечается, что заключенных боевиков освободили в нескольких северных районах Сирии, в частности в городе Ракка, которое было де-факто столицей «Исламского государства» в стране.

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