Британский Минюст объявил, что в Лондоне откроется первое тюремное отделение для заключенных-трансгендеров, сообщает Би-би-си.

Специальную тюрьму для трансгендеров оборудуют во флигеле одной из тюрем на юге Лондона. Сначала в нее поместят троих заключенных, которые родились мужчинами. По словам чиновников, у них не будет доступа к другим женщинам в учреждении.

Министерство юстиции заявило, что эти меры направлены на безопасность всех заключенных. «Более эффективное управление заключенными-трансгендерами — это деликатный вопрос, который ставит перед нами уникальные и сложные задачи. Мы полны решимости сделать это правильно», — цитирует ведомство Би-би-си.

Этот шаг стал ответной реакцией на осенние события в тюрьме в графстве Западный Йоркшир. Там заключенный по имени Карен Уайт на протяжении трех месяцев насиловал двух сокамерниц. Уайт называл себя женщиной и выглядел соответственно, но никаких операций над своим телом не проводил и юридически оставался мужчиной.

В тюрьму он попал по обвинению в педофилии, изнасилованиях, нанесении тяжких увечий и краже со взломом. Соседи Уайт, которого раньше звали Дэвид Томпсон, отзывались о нем как о крайне жестоком и агрессивном человеке. Многие из его знакомых удивились, когда узнали, что он попал в тюрьму для женщин.

Как пишет Sunday Times, почти половина всех заключенных-трансгендеров в Великобритании попадает в тюрьму по статьям, которые связаны с сексуальным насилием. По мнению женщин, трансгендеры могут специально настаивать на своем переводе, чтобы стать ближе к ним.

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