Финансовый директор Huawei и дочь основателя компании Мэн Ваньчжоу, задержанная в Канаде, подала в суд иск против канадского правительства, королевской канадской конной полиции и агентства пограничных служб.

Как сообщает канадская газета The Globe and Mail, Мэн Ваньчжоу утверждает, что ответчики нарушили ее конституционные права, когда задержали в Ванкувере 1 декабря 2018 года. В иске сказано, что сотрудники пограничной службы провели допрос и обыскали Мэн Ваньчжоу, не сообщив ей о ее правах, в том числе о праве на адвоката.

Иск подан 1 марта в Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия в Ванкувере. Финансовый директор Huawei настаивает на том, чтобы ответчики выплатили компенсацию, размер которой не сообщается.

В один день с подачей иска, 1 марта, правительство Канады начало процесс экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США, где ее обвиняют в нарушении санкций против Ирана.

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